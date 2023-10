Przygotowując się do otwarcia swojego kolejnego monumentalnego rozdziału, brytyjska supergwiazda Paloma Faith powraca z nowym singlem i teledyskiem „How You Leave A Man”.

Singiel poprzedza wydanie jej szóstego studyjnego albumu „The Glorification of Sadness”, którego premiera zapowiadana jest na 16 lutego. Na początku tego tygodnia Paloma podzieliła się ze światem tą radosną wiadomością, ujawniając też swoje inspiracje.

Nowa piosenka „How You Leave A Man” to przedsmak tego, czego fani artystki mogą się spodziewać po nadchodzącym nowym albumie. Wyprodukowany został przez wielokrotnie nagradzanego producenta i kompozytora Martina Wave’a, a napisany wspólnie z JKashem, Andrew Wellsem, Ellie Kingiem i Charliem Puthem. Nowy rozdział Palomy Faith to pewność. To film.

To dodawane sił. Utwór wciąga od samego początku, a jego potężna energia nie kończy się do ostatnich sił. Singiel opowiada o odnalezieniu pewności siebie potrzebnej do odejścia ze związku i wzmocnienia własnego szczęścia. „How You Leave a Man“ zapewne dołączy do grona największych hitów Palomy.