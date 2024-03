Olly Alexander zaprezentował singiel „Dizzy” wydany nakładem Polydor Records. Piosence towarzyszy oszałamiający teledysk wyreżyserowany przez Colina Solala Cardo. „Dizzy” to utwór, z którym Olly poleci do Malmö, by 11 maja reprezentować Wielką Brytanię w Konkursie Piosenki Eurowizji.