Do sieci trafił właśnie utwór “O czymś innym” – wyjątkowy duet Natalii Przybysz i Mroza. Jest to trzecia, po singlach “Za zimną wodę” i “Do zobaczenia do jutra” – zapowiedź albumu Artystki. Radosny, naturalny klip z udziałem fanów muzyków, wyreżyserowała Silvia Pogoda. Dziś również rusza preorder krążka “Tam”, którego premiera odbędzie się 13 października.