Natalia Kukulska, Margaret, Mery Spolsky, Bovska i Zalia – 5 wyjątkowych i inspirujących artystek, kumulacja subtelnej czułości, zahartowanej, bezkompromisowej kobiecości, różnych historii i doświadczeń – takie jest muzyczne BABIE LATO, czyli projekt specjalny festiwalu Santander Letnie Brzmienia. Pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej wokalistki połączyły siły w utworze „Cudowne lata”, który od dzisiaj jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych!

BABIE LATO to kolektywny projekt muzyczny realizowany w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który zawita do 9 największych miast w Polsce. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy artystki będące nie tylko silnymi osobowościami na scenie, lecz także mające swój głos poza nią.