Aby poczuć letni klimat, nie trzeba uciekać na Zanzibar. Wystarczy włączyć najnowszy singiel Merk & Kremont. To esencja wakacji zawarta w dwóch i pół minuty. Nieprzypadkowo włoski duet w singlu „She’s Wild” zaprosił do współpracy wokalistę o pseudonimie The Beach.

Po sukcesie singli „Sad Story (Out Of Luck)” (ponad 27 mln streamów w Spotify i tytuł platyny we Włoszech i w Rosjki) oraz „Hands Up” ft. DNCE (ponad 31 mln streamów w Spotify), włoscy DJ-e i producenci powracają z kolejnym międzynarodowym duetem.

„She’s Wild” ft. The Beach to świeży, energetyczny utwór z chwytliwą melodią oraz zapadającą w pamięć gitarą akustyczną. Już po jednym przesłuchaniu poczujemy się tak, jakbyśmy teleportowali się na słoneczną plażę, a dookoła panował beztroski klimat.