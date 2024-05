W połączeniu talentu muzycznego i emocji związanych z piłką nożną, włoskie elektroniczne trio MEDUZA, nominowany do Grammy zespół OneRepublic i niemiecka wokalistka oraz songwriterka Leony zaprezentowali wyczekiwaną, oficjalną piosenkę UEFA EURO 2024 zatytułowaną „Fire”. Artyści przygotowują w ten sposób słuchaczy i kibiców na to, co przyniesie pełne niezapomnianych sportowych chwil lato.