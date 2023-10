Margaret bynajmniej nie zwalnia tempa i prezentuje nowy popowy hit!

Najnowszy singiel „Bynajmniej” to trzeci utwór promujący nadchodzący album „Siniaki i cekiny”.

Po ogromnym sukcesie numeru „Tańcz głupia”, który dotarł na 1. miejsce ogólnopolskiego AirPlaya zarówno w skali tygodnia, jak i w sierpniowych wynikach miesięcznych, Margaret prezentuje kolejny radiowy hit. „Bynajmniej” to jednocześnie następny, po „Dalej biegnę”, utwór z albumu „Siniaki i cekiny”, który stanowi powrót artystki do popu – jest to jednak pop w zupełnie nowym wydaniu: innym, śmielszym, dojrzalszym.

Przy produkcji numeru Margaret i Kacezet – stały duet autorski – pracowali ponownie z Bhavikiem Pattani i Ryanem Bickley dwoma producentami z UK, którzy nadają kompozycjom z nadchodzącej płyty ciekawe, chwytliwe brzmienie. Jest tanecznie, jest 80’sowo, a co za tym idzie – jest to utwór, który szybko wchodzi do głowy i zostaje w niej na długo.