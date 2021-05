Major Lazer, Sia i Labrinth we wspólnym singlu „Titans”. Utwór promuje reedycję najnowszego albumu ML, „Music Is The Weapon (Reloaded)”.

Poza „Titans”, na reedycję płyty trafiły również inne nowe numery: „Diplomatico” ft. Guaynaa, „C’est Cuit” ft. Aya Nakamura & Swae Lee, „Pra te Machucar” ft. Ludmilla oraz „Hands Up” ft. Moonchild Sanelly & Morena Leraba.

„Music Is The Weapon” ukazało się w październiku 2020. Na album trafiły utwory z takimi gwiazdami jak Nicki Minaj, J Balvin, Marcus Mumford, Khalid, Alessia Cara, Skip Marley, Anitta, Busy Signal, Paloma Mami, Sheensea, BEAM, Nucleya i Rashmeet Kaur.

Major Lazer tworzą Diplo, Walshy Fire i Ape Drums. Przed „Music Is The Weapon” grupa wydała trzy albumy: „Guns Don’t Kill People…Lazers Do” w 2009, „Free The Universe” w 2013 i „Peace Is The Mission” w 2015. Największym hitem w dotychczasowym dorobku zespołu jest „Lean On” ft. DJ Snake & MØ