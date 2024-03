Europa pokochała ją za sprawą emocjonalnego wykonania “I Just Need A Friend” w Nicei. Maja Krzyżewska nie zwalnia w pogoni za marzeniami i wypuszcza swój nowy singiel “Błękitny”. Jej debiutancki singiel od razu zyskał uznanie i znalazł się na jednej z największych playlist w Polsce.

“Błękitny” Mai Krzyżewskiej to piosenka, która w przeciwieństwie do eurowizyjnej propozycji, została napisana specjalnie dla niej. Młoda wokalistka śpiewa w niej o ucieczce od dorosłego życia w które zaczyna powoli wkraczać. “Dla mnie błękitny stan to takie dziwne i niecodzienne myśli w mojej głowie. To jednocześnie uczucie smutku i tęsknoty, ale też szalone pomysły” mówi o swoim singlu Maja.