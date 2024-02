Miniony rok bez wątpienia był wyjątkowym w karierze wschodzącej gwiazdy Mae Stephens. Niewielu artystów zdołało wywrócić świat do góry nogami swoim debiutanckim singlem, ale urodzonej w Kettering 20-latce udało się to za sprawą alt-popowego „If We Ever Broke Up”, który podbił serca słuchaczy na całym świecie.

Utwór stał się globalnym hitem, zdobywając w ubiegłym roku prawie miliard streamów i stając się drugą najpopularniejszą piosenką na TikToku w 2023 r.