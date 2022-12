To był niesamowity rok! Lost Frequencies został najczęściej granym artystą w brytyjskim radiu, a sukces „Where Are You Now” da się odczuć w każdym zakamarku świata. Teraz belgijska supergwiazda powraca z nowym wydawnictwem „Back To You”.

Melodia fortepianu to tylko wprowadzenie do ostrego wokalu Elley Duhe – piosenkarki i autorki tekstów znanej między innymi z „Happy Now” Zedda oraz współprac z Meduzą i Clean Bandit. Podczas gdy „Back To You” toczy się dalej z gitarowym brzmieniem w stylu country, głos Elley dostarcza niezapomnianych przeżyć. Możemy tu także usłyszeć wokal Sama Harrisa z X Ambassadors, znanych z pop-rockowego brzmienia oraz udanych współprac z Machine Gun Kelly i Bebe Rexhą. Pełen emocji wokalny popis Sama i Elley stanowi doskonały kontrast.

Dzięki bezbłędnej produkcji i tekstowi Lost Frequencies, mamy do czynienia z utworem, który przekracza wszelkie granice gatunkowe. Oto zakończenie roku, na jakie wszyscy czekaliśmy!