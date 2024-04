Pod koniec ubiegłego roku Lost Frequencies wydał uznany przez krytyków album „All Stand Together”. Dziś rozpoczyna zupełnie nowy rozdział swojej znakomitej muzycznej podróży, prezentując singiel „In My Bones” we współpracy z amerykańskim piosenkarzem i tekściarzem Davidem Kushnerem! Teraz Lost Frequencies i David Kushner rozpalą iskrę twórczego blasku dzięki „In My Bones” – utworowi, który wykracza poza miano zwykłej muzyki. „In My Bones” jest bowiem przejmującą eksploracją ludzkich emocji i więzi. Odkrywając najgłębsze możliwe uczucia, artyści wspólnie przekształcili je w deephouse i zaraźliwe melodie, które długo nie wyjdą nam z głowy.