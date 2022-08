W epickiej kontynuacji swojego niezwykle udanego międzynarodowego „Where Are You Now” i jego niedawnej współpracy z Jamesem Arthurem „Questions”, Lost Frequencies powraca z solowym wydawnictwem „Chemical High”.Przy ponad 25 milionach słuchaczy miesięcznie liczby mówią same za siebie, a „chemiczny haj” z pewnością udzieli się publice i je podniesie. Początek piosenki z gitarą elektryczną i retro syntezatorami wraz z głębokim akcentem house, tworzą idealne tło dla słodkiego jak miód i chwytającego za serce wokalu. „Chemical High” dostarcza odurzającego zastrzyku serotoniny.