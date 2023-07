Kwiat Jabłoni wydaje swój pierwszy od ostatniego albumu singiel “Od nowa” i ogłasza tym samym przygotowania do wydania trzeciego albumu (tym razem w Universal Music Polska). Tekst piosenki niesie się po radiowej melodii, w której nie brakuje dźwięków charakterystycznych dla zespołu: mandoliny, fortepianu i gitary akustycznej. A o czym śpiewają?

“Od nowa” opowiada o pragnieniu wymazania z naszej przeszłości tego, co trudne i złe. Jest o tym, jak utarte schematy i przyzwyczajenia wpływają na aktualne relacje międzyludzkie. To wielkie marzenie o powrocie do początków. Zespół komentuje rzeczywistość w sposób uniwersalny, perspektywiczny i wrażliwy. Z przekonaniem wykonują pełny zapytań tekst.