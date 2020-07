„Run To You” to mocny kandydat na hit tegorocznych wakacji!

Pamiętacie numer „Run To You” Bryana Adamsa? Dla Komodo stał się bazą do stworzenia rewelacyjnego kawałka, który pobudzi każdego z nas do tańca! To świeże, nowoczesne brzmienie, flirtujące z niezapomnianym klimatem lat 80.

„Run To You” to pierwsza kolaboracja formacji z norweskim wokalistą Isakiem Heimem, znanym z przeboju „Kind of Love” duetu Rat City. Singiel stał się też przebojem w Polsce, dotarł do 5. miejsca listy najpopularniejszych utworów w stacjach radiowych oraz zdobył certyfikat platynowej płyty.

Komodo nie zawiedli również w kwestii teledysku. To energetyczny popis młodych tancerzy! Do castingu zgłosiła się ich ponad setka. Najlepsi pokazali swoje umiejętności przed kamerą i stali się bohaterami klipu. Wśród nich warto wyróżnić Oliwię Gańska, finalistkę Mistrzostw Europy w Tańcu Hip-Hop.

Formacja zachęca wszystkich miłośników tańca do publikowania swoich popisów wraz z #RunToYouDance. Roztańczmy cały świat dzięki Komodo!

Single Komodo skazane są na sukces. Muzycy cieszą się ogromną popularnością, a ich dokonania zostały wyróżnione m.in. poczwórną platyną (singiel „(I Just) Died In Your Amrs”) oraz platynową płytą (singiel „Is This Love”).