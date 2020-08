„Un Dia (One Day)” to najnowszy singiel J Balvina, w którym usłyszymy światowe supergwiazdy – Dua Lipę oraz znanych z wcześniejszych kolaboracji – Bad Bunny i Tainy.

Piosenka jest dwujęzycznym hymnem nadziei, kwintesencją samego J Balvina, łączącego Kolumbię, Portoryko i Wielką Brytanię, łączy ze sobą house z najlepszymi rytmami latynoskimi, i mówi o tęsknocie i nostalgii. Pomimo, że to piosenka o złamanym sercu sprawi, że zaczniesz tańczyć i śpiewać.

Do utworu powstał wyjątkowy klip w reżyserii Stillz a w główną rolę wcieliła się sama Úrsula Corberó – hiszpańska aktorka doskonale znana polskim fanom jako Tokyo z „Domu z Papieru”.