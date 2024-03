Wschodzący gwiazdor pop, wokalista i songwriter Haiden Henderson podzielił się z fanami nowym singlem. „hell of a good time” ukazało się nakładem LAVA/Republic Records.

Fani Haidena wyczekiwali premiery „hell of a good time”, odkąd w ubiegłym miesiącu artysta udostępnił fragment piosenki na Instagramie. Choć w sieci pojawił się jedynie fragment, słuchacze idąc na koncerty artysty w Nowym Jorku i Los Angeles jakimś cudem znali każde słowo nowej piosenki. Przed wydaniem „hell of a good time” ponad 30 tys. osób zapisało się na premierę. W będącym owocem współpracy Hendersona z Lauren Christy (Avril Lavigne, Dua Lipa) i Midim Jonesem (Demi Lovato, Alessia Cara) utworze Haiden zachwyca swoim falsetem, a rytmiczne bity zachęcają do tego, by spędzić noc na imprezie.