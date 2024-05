Fil Bo Riva jest jednym z najbardziej utalentowanych artystów na włoskiej scenie. Wydał dotychczas EP-kę i album, koncertował m.in. z Milky Chance, Mattem Corbym, Joan As Police Woman i wieloma innymi. Filippo od lat jest ciągłym pędzie. Wszyscy zawsze mówią o zdrowiu psychicznym, ale ten człowiek naprawdę doświadczył, co to znaczy, gdy ciało i psychika stawiają ograniczenia.