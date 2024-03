„Vesna” to piąty, autorski album w dorobku zespołu. Na płycie znajdziemy wszystko to, do czego zespół nas przyzwyczaił przez ponad dwie dekady działalności. Materiał bardzo energetyczny, z oryginalnymi tekstami, energetyczną sekcją dętą i charakterystycznym brzemieniem folkowym. Czuć jednak rozwój muzyczny oraz bagaż doświadczeń i inspiracji zebranych podczas setek koncertów, a to oznacza wyczuwalny powiew świeżości.