„Serca gwiazd” – Daria Zawiałow i A_GIM w nietypowej, muzycznej współpracy!

Utwór zapowiada nowy serial „Pajęczyna” z Joanną Kulig w roli głównej

Po trasie Męskie Granie Orkiestra 2021 oraz premierze albumu „Wojny i Noce”, Daria Zawiałow została zaproszona do nowego projektu, który po raz kolejny intryguje i odsłania nowe wcielenia Artystki. Tym razem, wraz z cenionym producentem A_GIM-em wzięła na warsztat utwór Haliny Frąckowiak – „Serca gwiazd”. Wszystko za sprawą produkcji Player Original – serialu “Pajęczyna” z Joanną Kulig w roli głównej.

„Staraliśmy się aby nasza interpretacja była czymś innym i wpasowała się w mroczny klimat serialu. Ogromnie cieszę, się ze współpracy z niezwykłym, kosmicznie utalentowanym producentem, jakim jest Agim. Jego pomysł na aranżacje, całkowicie mnie zabrał. W połączeniu z genialnym tekstem Jonasza Kofty i Janusza Kondratowicza, tworzy zagadkę, która intryguje i zaprasza do tajemniczego świata, do roku 1978, w którym rozgrywa się częściowo akcja serialu. Wkrótce światło dzienne ujrzy teledysk do utworu.” – opowiada Daria.