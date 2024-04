Utwór powstał we współpracy z Hotelem Torino

Nadeszła wiosna, a wraz z nią nowy, zaskakujący singiel Clödie! NA GŁOS to istny powiew świeżości w repertuarze artystki, który wytycza nową brzmieniową ścieżkę alternatywy i popu w nowoczesnym wydaniu. Nad warstwą muzyczną i tekstową Clödie pracowała wraz z Hotelem Torino – połączone siły zaowocowały soczystym groove’m i mocnym przekazem! Elektryzujący wokal Clödie i nakręcający rytm wpadają w ucho momentalnie.

Ale siłą Clödie w singlu NA GŁOS jest też ważny przekaz – to muzyczny manifest hołdujący wolność bycia sobą. Clödie apeluje, by nie bać się pokazywać swojej prawdziwej twarzy. Protestuje przeciwko odrzucaniu ludzi przez ich styl, wygląd, sposób bycia i osobiste wybory. To problem wciąż bardzo aktualny, szczególnie wśród młodego pokolenia, które goni za akceptacją rówieśników, a ich samoocenę często wyznacza sympatia kolegów i koleżanek. Z początku w subtelny, choć wyrazisty sposób Clödie rysuje obraz człowieka, który w strachu przed odrzuceniem tkwi “w nie swojej skórze”, a wszystko po to, by NA GŁOS wykrzyczeć potrzebę wolności.