Utwór “live more, love more” przepełniony pozytywnymi afirmacjami. Podnosi na duchu nie tylko dzięki tekstowi, ale i za sprawą żywej melodii i poruszającego głosu artystki. Cat komentuje premierę: „To bardzo pozytywna piosenka o zaczynaniu wszystkiego, co chcesz i robieniu tego, na co masz ochotę. Mamy tylko jedno życie i zasługujemy, aby jak najlepiej je przeżyć!”.