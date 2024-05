Po wspaniale przyjętym “Do gwiazd” młoda artystka prezentuje kolejny utwór.

“Chcę tu zostać” to piosenka o miłości, którą Carla Fernandes opisuje jako podróż w nieznany, a zarazem magiczny świat, który jest kreowany wraz z najbliższą sercu osobą. Towarzyszy jej teledysk, który idealnie obrazuje przekaz utworu.

Carla Fernandes rozpoczęła swoją karierę muzyczną od udziału w drugiej edycji The Voice Kids i mimo młodego wieku wiele udało jej się już osiągnąć. Wydała debiutancką EPkę, eksperymentowała ze swoim brzmieniem oraz dołączyła do kolektywu producencko-songwriterskiego Hotel Torino. Właśnie to ostatnie doświadczenie, dzięki któremu miała okazję współpracować z wieloma artystami oraz tworzyć na potrzeby różnorodnych produkcji filmowych, otworzyło ją na śpiewanie własnych piosenek w języku polskim.