Jeśli jeszcze nie słyszeliście o wszechstronnie utalentowanej wokalistce i autorce tekstów Kryście Youngs to czas najwyższy. Ma wiele sukcesów na swoim koncie, jest m.in. współautorką głównego singla BTS „ON” na ich albumie Map of the Soul 7.

„Heart Stops” to kolejny EDM-owy numer belgijskiego producenta, wydany po debiutanckim „By The Sea”, który spotkał się z ciepłym przyjęciem słuchaczy. Singiel został dodany do ponad 100 playlist prywatnych użytkowników Spotify w dniu premiery.