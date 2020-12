Po wielkim sukcesie singli „Mamacita”, „Ritmo” i „Vida Loca” z najnowszej płyty Black EyedPeas „Translation” przyszedł czas na kolejną niespodziankę. Tym razem wytoczono działa największego kalibru i od godziny 16 będziemy mogli podziwiać teledysk do utworu „Girl Like Me” stworzonego we współpracy z Shakirą. Kawałek od premiery płyty został odtworzony już ponad 17 milionów razy!

Shakira sprzedała do tej pory ponad 80 milionów płyt na świecie, zdobywając przy tym masę nagród, takich jak: Grammy, WMA, AMA, czy Billboard Music Awards. Wydała 4 z 20 najlepiej sprzedających się hitów ostatniej dekady. Jest jedną z 5 najczęściej odtwarzanych artystek na YouTube z ponad 18 miliardami odtworzeń. Aktualnie Shakira pracuje nad nowym albumem.