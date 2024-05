Nowa płyta Billie przynosi dokładnie to, co obiecuje jej tytuł. 10 premierowych i zróżnicowanych gatunkowo piosenek układa się w rozległy i ekspansywny krajobraz dźwiękowy, zanurzając słuchaczy w pełnym spektrum emocji. „HIT ME HARD AND SOFT” to prawdziwie filmowe, różnorodne, ale przy tym spójne dzieło, które Billie nazywa „rodziną piosenek”. Krążek idealnie sprawdza się słuchany od początku do końca. Trzecia płyta Billie jest jej najodważniejszym i najbardziej śmiałym dziełem, które „Rolling Stone” okrzyknęło mianem jej najlepszego albumu.