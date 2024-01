Po wydaniu „Positions” w 2020 i duecie z Lady Gagą „Rain on Me”, Ariana wydała jeszcze wspólny kawałek z Kid Cudim „Just Look Up”, który trafił do filmu Adama McKaya „Nie patrz w górę”. W sierpniu 2023, Ariana świętowała 10-lecie debiutanckiego albumu „Yours Truly”. Kilka miesięcy wcześniej, w lutym, artystka połączyła siły z The Weeknd w nowym remiksie utworu „Die For Me”.