Do sieci trafił właśnie “Papierowy dom” – nowy singiel Arka Kłusowskiego wraz z teledyskiem, w reżyserii Miłosza Sakowskiego. Utwór pochodzi z albumu “Lumpeks”, a w serwisach streamingowych oprócz standardowej wersji, pojawiło się także wykonanie akustyczne.

Utwór „Papierowy dom” to manifest pokazujący, że wchodzimy we własną głowę i często mamy pozamykane pewne ujścia, błądzimy w smole. Utwór mówi o tym, że czasami trzeba spojrzeć poza horyzont, który się kształtuje. Często żyjemy według schematu i myślimy, że nasze życie zawsze będzie tak wyglądać, a powinniśmy przeżyć je na maksa, wycisnąć jak cytrynę. „Papierowy dom” pokazuje, że wszystko jest bardzo łatwopalne i ruchome, a jedna sytuacja może wywrócić całe życie do góry nogami. W takim papierowym domu prędzej czy później każdy z nas się znajdzie lub już się znalazł. Ważne, aby ten dom nie spłonął i pozwolił przedrzeć się przez codzienne trudności. – dodaje Arek Kłusowski.