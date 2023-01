Największy brazylijski artysta i cieszący się międzynarodowym uznaniem DJ, Alok, połączył siły z uznanym piosenkarzem i autorem tekstów Jamesem Arthurem. Ich nowy singiel „Work With My Love” to inspirowany disco utwór house, który gwarantuje, że nie usiedzicie w miejscu.

„Jestem wielkim fanem stylu Jamesa i świetnie się bawiłem, tworząc z nim tę piosenkę. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba”, skomentował wydawnictwo Alok.

Miłośnicy muzyki mogą poczuć nostalgię dzięki wykorzystanemu w piosence samplowi. Wydany w 2004 roku „Lola’s Theme” The Shapeshifters znalazł się na szczycie brytyjskich list przebojów i był nominowany do nagrody BRIT w kategorii Najlepszy brytyjski singiel. Stłumiona tuba disco idealnie współgra z głosem Jamesa, gdy ten nuci o nieszczęśliwej miłości. Mistrzowska produkcja Aloka czyni utwór nowoczesnym, a retro instrumenty w tle tworzą spójny fundament. James zachęca nas do kompromisu na parkiecie życia. „Wszedłem w to, gdy tylko usłyszałem ten kultowy sampel. Bardzo chciałem zaangażować się w ten utwór. Już wcześniej próbowaliśmy nawiązać współpracę, dlatego jestem podekscytowany, że udało nam się stworzyć taką melodię”, wspomina James.