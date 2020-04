Nominowany do Grammy Alesso prezentuje nowy singiel „Midnight” z gościnnym udziałem Liama Payne’a.

„Midnight” to utwór z podnoszącym na duchu przesłaniem, który wzbudzi w słuchaczach pewność siebie. Miłosne zwrotki śpiewane przez Liama Payne’a doprowadzają do refrenu z triumfalną melodią skomponowaną przez Alesso. Kawałek jest idealnym sposobem na poprawę samopoczucia. Taki był zresztą zamysł twórców od samego początku. – Chcemy z Liamem dać wam trochę światła w tych trudnych czasach – oznajmia Alesso.

Do kawałka powstał klip nakręcony w warunkach kwarantanny. Dzięki temu możemy podejrzeć, jak mieszkają artyści. Alesso miksował i produkował utwór w LA, a Liam Payne wykonuje swoją partię na dachu budynku w Londynie, z widokiem na miasto i zachód słońca.

„Midnight (feat. Liam Payne)” to następca „One Last Time”, kawałka, który Alesso nagrał wspólnie z duetem DubVision. Inny niedawny hit artysty to „In The Middle”.

Alesso to marka w świecie muzyki dance. Jego katalog ma niemal 4 miliardy streamów. Pochodzący ze Szwecji artysta pracował m.in. z Ryanem Tedderem z OneRepublic. Calvinem Harrisem, Tove Lo, Sebastianem Ingrosso (Swedish House Mafia), Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line, Anittą i wieloma innymi. Ma odznaczenia platynowej i złotej płyty za single „If I Lose Myself” oraz „Under Control”. Z „Calling (Lose My Mind)” trafił na Billboard US Hot Dance Club Songs chart. Wspólny kawałek z Hailee Steinfeld i Florida Georgia Line – „Let Me Go” – trafił na 9. miejsce Billboard Hot Dance/Electronic Songs, a „Is That Me” na 25. Alesso występował na takich imrpezach jak Tomorrowland czy Ultra Music Festival, jak również w ramach Summer Concert Series programu „Good Morning America” czy na ceremonii American Music Awards.

Liam Payne wydał niedawno debiutancki album „LP1”, który sprzedał się w nakładzie 2,6 mln egzemplarzy na całym świecie. Od czasu rozpoczęcia solowej kariery, Payne sprzedał ponad 18,8 mln singli i zgromadził 4,1 miliarda streamów. Na „LP1” trafiły m.in. single „Strip That Down” ft. Quavo, „Stack It Up” ft. A Boogie Wit Da Hoodie oraz „For You” ft. Rita Ora.