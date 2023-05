Męskie Granie Orkiestra 2023 stworzą: Igo, Mrozu i Vito Bambino. Do streamingów trafiły właśnie „Supermoce” – 80s-owy i pełny funkowego groove’u kawałek, którego producentem jest Kuba Galiński. Mamy właśnie propozycję na tegoroczny radiowy “letniak” – nie do zbicia i nie do ugaszenia!

Przyznać trzeba, że ta trójka ma w tym roku supermoce i tytuł utworu promującego Męskie Granie 2023 nie mógł być trafniejszy. Jeszcze w 2022 r. ukazały się dwa świetne albumy – „Igo” Igo (Universal Music Polska) i pokryte platyną, docenione Fryderykami „Złote Bloki” Mroza (Universal Music Polska). Nie dalej jak kilka tygodni temu ukazała się też druga solowa płyta Vito Bambino – “Pracownia” – która już w dniu premiery pokryła się złotem (Def Jam Recordings Poland).

W “Supermocach” działa wszystko: tekst, groove i zapadająca w pamięć melodia. Igo, Mrozu i Vito nie tylko brawurowo wykonali numer. Trójka artystów napisała tekst kawałka i wspólnie z producentem Kubą Galińskim skomponowała do niego muzykę.