Lubuski Teatr w Zielonej Górze szykuje się do pierwszej w tym roku premiery. Na deskach teatru będzie można zobaczyć spektakl „Gusła”. Powstał on na podstawie I oraz IV części „Dziadów” spod pióra Adama Mickiewicza.

Jak podkreśla Grzegorz Bral, reżyser spektaklu, „Gusła” są dramatem obrzędowym o charakterze muzycznym. Dlatego też postać Guślarza jest bohaterem mówiącym. Śpiewa jednak chór obrzędowy.

Bardzo ciężko tak naprawdę na scenie zbudować dramat liturgiczny. Bo to pachnie udawactwem i kalką. Staramy się to robić ostrożnie. I pokazać bardziej teatr nawiązujący do obrzędowości.