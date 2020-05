Filharmonia Zielonogórska wzbogaci się o nowych muzyków. Poszukuje skrzypków, dlatego zorganizuje przesłuchania. Kandydaci będą musieli sprawdzić się w repertuarze symfonicznym.

Do zagrania muzycy będą mieli trzy utwory – dwa wybrane przez dyrektora Czesława Grabowskiego i jeden dowolny.

Wszystkie utwory są dostępne w formie zapisów nutowych na stronie filharmonii. W programie przesłuchań są m.in. kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Piotra Czajkowskiego. Przesłuchania będą jawne – komisja będzie widzieć muzyków w trakcie gry. Poza umiejętnościami, weźmie pod uwagę dokonania artystyczne i dyspozycyjność skrzypka.

Estrada weryfikuje wszystkie dyplomy, wszystkie osiągnięcia, jest bardzo demokratyczna. Komisja przesłuchuje, patrzy i słucha tego, co jest teraz. Przeszłość jest ważna, ale ważniejsza jest teraźniejszość. To jest troszeczkę bezwzględna zasada, ale jakiej innej się trzymać? To, jak się zaprezentuje dany kandydat w czasie przesłuchań konkursowych do filharmonii, jest najważniejsze. Chociaż oczywiście dossier jest ważne, bo jeżeli dany kandydat ma bardzo pokaźne dossier, to trudno nie brać tego pod uwagę.