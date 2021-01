Dzieci powrócą niedługo do szkół, a wychowankowie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – do swoich zajęć. Działalność wznawiają grupy artystyczne, na razie tylko te dla dzieci i młodzieży.

W zajęciach może brać udział po 5 osób w każdej grupie. Mogą to być wyłącznie uczestnicy, którzy już wcześniej przychodzili do ZOK-u.

ZOK zaprasza też do Turnieju Jednego Wiersza. To konkurs, na który uczniowie szkół podstawowych przesyłają jeden wiersz. W tym roku nieco zmieniły się jego zasady.

Do tej pory było tak, że wiersze były zbierane w szkołach. Mamy taką sytuację jaką mamy, więc zachęcamy do tego, by wysyłać zgłoszenia bezpośrednio do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, nie przez nauczycieli języka polskiego. Co roku był udział w gali, podczas której dzieci czytały swoje wiersze. Nie wiemy, jak będzie w tym roku. To, co mogę zdradzić w tym momencie – na wiersze czekamy do 23 lutego. Myślę, że wtedy będziemy mogli zacząć myśleć o gali, o finale.