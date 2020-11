Zielonogórskie Zaduszki to spotkanie wspomnieniowe od kilkunastu lat organizowane w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jest poświęcone osobom zasłużonym dla Zielonej Góry i regionu, które pożegnaliśmy w minionym roku. Tym razem uczestnicy wieczoru przypomną sylwetki trzech osobistości.

Pierwszą osobą, o której będziemy mówić, jest pan Zygmunt Stabrowski – znany zielonogórzanom jako doradca prezydenta Janusza Kubickiego, a także (o czym może nie wszyscy wiedzą) honorowy kustosz naszego muzeum. Druga osoba to znana zielonogórska malarka, Anna Gapińska-Myszkiewicz, której wiele prac znajduje się w zbiorach naszego muzeum. Trzecia osoba była bardzo związana z muzeum – to pan doktor Andrzej Toczewski, dyrektor naszej placówki, który zmarł w tym roku.

Dr Izabela Korniluk podkreśla, że Zielonogórskie Zaduszki mają formę przyjacielskich wspomnień o zmarłych. Są to ciepłe, pozbawione patosu opowieści.

Nie jest to spotkanie, gdzie opowiada się o wielkich dokonaniach i osiągnięciach. To jest raczej wspomnienie przyjaciół, są eksponowane pewne anegdotki. To także pokazanie, jakim człowiekiem dana osoba była prywatnie, bo nie zawsze to wiemy.