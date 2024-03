Echa po piosence „Szkło”, która szybko wdarła się na playlisty wielu rozgłośni radiowych wydaje drugi singiel – „Plakaty”

Jest to utwór o trudach radzenia sobie po rozstaniu, tym co pozostaje po związku… i kilku jeszcze innych sprawach. Za teledysk do utworu odpowiada Władysław Sikora, znany m.in. jako lider kabaretu Potem oraz reżyser filmowy. “Szkło” i “Plakaty” to utwory zapowiadające drugą płytę zespołu.

Grupa debiutowała albumem zatytułowanym po prostu „Echa”, a obecne single zwiastują drugą płytę. Zespół dał się poznać z nieprzeciętnych teledysków, jak ten nagrany na Teneryfie do „Polski na supeł” , „Chamski beat”, w którym zagrała (i go wyreżyserowała) Sandra Staniszewska oraz np. „Czy masz dla mnie czas?”, którego akcja rozgrywa się podczas lotu balonem ponad 100m nad ziemią

Silną stroną grupy są też występy na żywo. Muzycy mają doświadczenie ze scen Open’er Festival, Jarocin Festival, Slot Art Festival, Hejfest, Warsaw Orlen Maraton, grali również liczne koncerty klubowe, m.in. na trasach takich wykonawców jak Kult, Strachy na Lachy, Happysad i Dr Misio.