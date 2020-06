Kultura w Cigacicach nie może iść na dno! Zabiega o to Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD_KROWA. Prowadzi zbiórkę na remont barki, znanej wszystkim jako Statek Kultury. Obiekt jest poważnie uszkodzony – rdzewieje dno statku.

Stowarzyszenie już cztery lata temu próbowało zebrać środki na naprawę statku. Wówczas akcja zakończyła się niepowodzeniem, jednak organizacja się nie poddaje. Naprawa może kosztować 60 tysięcy złotych i potrwać kilka miesięcy.

W stoczni nam powiedziano, że to może trwać miesiąc, chociaż z doświadczeń naszych przyjaciół, którzy remontują statki muzealne we Wrocławiu wiemy, że często trwa to cztery miesiące albo pół roku. Planujemy wysłać statek do Nowej Soli i tam go remontować, bo jest to najbliższa stocznia. Patrzy na nas przychylnym okiem, chociaż nie zawsze ludzie, którzy zajmują się kulturą i oświatą, pukają do drzwi stoczni. Mamy wielką nadzieję, że już na wrzesień zaczniemy prace remontowe i od nowego roku zaczniemy żaglować po Odrze czy po innych rzekach z kulturą.