Fantastyka łączy ludzi w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. To nie tylko hobby dzieci i młodzieży zaczytującej się w komiksach. Od dawna wątki fantastyczne są obecne w grach czy literaturze. A to i tak niewielki wycinek tego, czym zajmuje się Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra.

Klub organizuje m.in. ogólnopolski, otwarty konkurs na najciekawsze opowiadanie inspirowane przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry – „Fantazje Zielonogórskie”. Teksty mogą nawiązywać do dowolnej odmiany fantastyki (np. fantasy), ale muszą zawierać jakiś motyw związany z miastem.

W ciągu dotychczas już dziewięciu edycji konkursu większość piszących stanowią raczej osoby spoza Zielonej Góry. Co oczywiście bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o tematykę i realia, to w pierwszych kilku latach pisali o tematach żelaznych: wino, żużel, czarownice. Ale dosyć szybko zaczęło się to pogłębiać i różnicować. Nawet czasami sami jesteśmy zaskoczeni, do jakich to ciekawych rzeczy z naszych dziejów uczestnicy się dokopują.