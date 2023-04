Długo wyczekiwany longplay od Roxie Węgiel składający się z 13 numerów ukazujących artystkę w całkowicie nowej odsłonie. Oprócz pop-owych numerów z którymi artystka jest najbardziej kojarzona, na krążku usłyszymy również gatunki takie jakie rap, alt-pop, drill-pop czy slap house.

Praca nad albumem trwała ponad dwa lata jednak najbardziej przełomowe były ostatnie miesiące 2022 roku. Jest to podróż do wnętrza artystki poruszająca tematykę, miłości, życia w show-biznesie, wiary oraz stanowi rozliczenie artystki z pięcioma laty w branży. Płyta zawiera wiele symboli, a poszczególne numery łączą się ze sobą w warstwie lirycznej. Tytuł 13+5 również nie jest przypadkowy.

13 jest to wiek Roxie, w którym na dobre zaistniała w branży muzycznej i pewnym krokiem po wygraniu Eurowizji Junior, wkroczyła w świat show biznesu. 13 jest to liczba piosenek na płycie jak i ulubiona liczba samej artystki. 5 oznacza czas który upłynął od jej debiutu, co razem daje 18 – wiek artystki. Album został wyprodukowany przez ekipę Wolf House (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski, Albert Markiewicz), za wydawnictwo odpowiada wytwórnia Unity Records.