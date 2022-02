„REGNUM” to trzeci studyjny album Natalii Nykiel po debiutanckim „Lupus Electro” (Złota Płyta za Album, Diamentowe Płyty za single „Bądź duży” i „Error”), drugim albumie „Discordia” (Platynowa Płyta za singiel „Spokój”) oraz EP „Origo”, za który Natalia otrzymała Nagrodę Fryderyka w roku 2020.

W trakcie 8 lat obecności na polskiej scenie Natalia wypracowała sobie status jednej z najbardziej szanowanych i rozpoznawalnych polskich artystek nie tylko za sprawą swojej twórczości i radiowych hitów, ale także konsekwentnego wizerunku.

Płyta „REGNUM” to najbardziej osobisty krążek w karierze Natalii. Powstawał w trudnym czasie – kiedy zostaliśmy zmuszeni do odcięcia się od świata, stając pod przymusem konfrontacji z samymi sobą. Uniwersum „REGNUM” to świadoma i dojrzała kreacja, jednocześnie zawierająca się w trendzie dark romantic, ale opowiadająca także własną, nową historię. To podróż przez fantastyczną dystopię – niezrozumiałą, ale wciągającą i elektryzującą.

Natalia Nykiel przyzwyczaiła nas do tego, że każda jej kolejna płyta jest koncepcyjnym wydawnictwem. Tym razem poszła o krok dalej i z pomocą artystów Łukasza Zabłockiego i Zuzy Słomińskiej wykreowała wielowymiarowy audiowizualny świat, po wejściu do którego zrozumiemy, że nic nie będzie dla nas już tak oczywiste, jak mogłoby nam się wydawać.

Artystka wydała cztery single zapowiadające album. „P.R.I.D.E.”, stanowił zaledwie wycinek niepokojącego uniwersum nowej ery. Pełen kolorów i niedopowiedzeń teledysk otworzył drzwi do świata, w jakim Nykiel porusza się na nowej płycie. Kolejnym singlem było psychodeliczne „Królestwo”, którym

Natalia zabrała nas w mroczne zakamarki swojej nowej twórczości. Dużym zaskoczeniem po mocnych elektronicznych singlach było wydanie przejmującej ballady „Epoka X” z postapokaliptycznym teledyskiem oraz poruszającej „Taka jak Ty”. Singlem promującym album od dziś jest natomiast jedyny duet znajdujący się na krążku – „List za Widnokrąg”, w którym Natalii towarzyszy Piotr Rogucki.

Za produkcję trzeciego albumu ponownie w całości odpowiedzialny był Michał Fox Król. Muzykę napisali Natalia i Fox. Artystka jest także w większości odpowiedzialna za warstwę tekstową płyty, gościnnie jeden z tekstów napisał Król.