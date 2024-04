Cierpliwość fanów MIKOLAS’a (wcześniej znanego jako Mikolas Josef) została nagrodzona! Oto jest – debiutancki album artysty „ONE”, zawierający zarówno znane przeboje, jak i niepublikowane nigdy wcześniej utwory, w tym promujący wydawnictwo numer „Sophia”!

W 2023 roku, po ponad 3-letniej przerwie, Czeski artysta powrócił na scenę muzyczną w wielkim stylu. Jego singiel „Delilah” stał się hitem, gromadząc ponad 35 milionów streamów, i docierając do pierwszej dwudziestki list przebojów w aż 14 krajach!

Chociaż „ONE” ma swoją premierę dzisiaj, to już od jakiegoś czasu jest na świetnej drodze do tego, aby stać się najczęściej odtwarzanym albumem czeskiego artysty w historii! Dzięki singlom: „Delilah”, „Lalalalalalalalalala”, Boys Don’t Cry” i „Never Get Over You”, ma już ponad 75 milionów odtworzeń. „ONE” zawiera 11 utworów, które w swoim brzmieniu łączą pop z elementami rocka i trapu. Album powstawał przez ponad 6 lat w takich miejscach, jak: Tennessee – USA, Kanada, Austria, Włochy i Czechy.

Współautorami wydawnictwa są producent Rob Grimaldi, związany z południowokoreańską grupa BTS, pięciokrotny zdobywca nagrody Grammy Chris Lord Alge, znany ze współpracy z takimi artystami, jak: Prince, Green Day, Pink i Bon Jovi. Nad albumem pracował także minowany do nagrody Grammy Kevin Grainger, który na swoim koncie ma 7 miliardów odtworzeń i współprace z m.in.: Avicii, Swedish House Mafia, Kenya Grace, RAYE i David Guetta.

Zmiana oficjalnego pseudonimu – z Mikolas Josef na MIKOLAS – odzwierciedla nie tylko rozwój osobisty i artystyczny Czecha, ale także wzmacnia jego tożsamość i pozycję na scenie muzycznej, wyznaczając jednocześnie nowy kierunek, w którym chce podążać.