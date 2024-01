Drugi album Lewisa „Broken By Desire To Be Heavenly Sent” zawiera single „Pointless”, „Wish You The Best” i platynowy „Forget Me”.

Choć wydaje się to niemożliwe, Lewis jest jeszcze bardziej szczery, a jego głos porusza bardziej niż kiedykolwiek. Album powstał przy pomocy takich twórców hitów jak Max Martin, Malay (Lorde, Frank Ocean) czy długoletni współpracownik Phil Plested (James Bay, Bastille).

Płyta spotkała się już z powszechnym uznaniem mediów. Brytyjski „Rolling Stone” nazwał album hitem, a „Mail On Sunday” ogłosił, że jego przeboje nie maja końca. „Dork Magazine” zauważa: – Lewis znalazł swój żywioł i rozkwita w nim.

Lewis ma na koncie pięć singli #1 w Wielkiej Brytanii: „Someone You Loved” (2019), „Before You Go” (2020), „Forget Me” (2022), „Pointless” (2023) i „Wish You The Best” (2023). Tym samym dorównał takim artystom jak Beyoncé, Black Eyed Peas, David Bowie, Katy Perry, Bruno Mars i The Police. Niedawno jego debiutancki album wspiął się z powrotem do Top 5, a wydany we wrześniu „Forget Me” do Top 10.

Capaldi zasłużył na miano króla serwisów cyfrowych – hit „Someone You Loved” stał się najczęściej streamowaną piosenką wszech czasów w Wielkiej Brytanii. Na sukces bez wątpienia skazany jest także nowy kawałek „Haven’t You Ever Been In Love Before?”.

W kwietniu 2023 roku swoją premierę miał specjalny dokument „Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now” we współpracy z Netflixem, BMG i Pulse Films. Film natychmist trafił na szczyt najczęściej oglądanych filmów na platformie.