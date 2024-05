„Can We Please Have Fun” to dziewiąty studyjny album grupy Kings of Leon.

Nagrany w studiu Dark Horse w Nashville, we współpracy z producentem Kidem Harpoonem (Harry Styles, Florence + the Machine), przedstawia nową stronę Kings of Leon.

Na krążku zespół nawiązuje do swoich surowych korzeni, jednocześnie odnajdując nowe inspiracje. To brzmienie zespołu zjednoczonego w wizji i celu, wolnego od oczekiwań – „Can We Please Have Fin” to album który zespół zawsze chciał nagrać.