Wyprodukowany przez Serge’a Pizzorno i Fraser T Smith, zmiksowany przez Spike’a Stenta i napisany przez Serge’a, „Scriptvre” jest jednym z wielu wyróżniających się utworów na ich niecierpliwie wyczekiwanym albumie „The Alchemist’s Euphoria”.



Serge mówi: „Scriptrve” jest o napisaniu na nowo historii, którą sam sobie opowiadasz; o edycji własnego skryptu”. Jak zdradza, „Jedną rzeczą w tej płycie, którą czuję w przeciwieństwie do poprzednich, jest to, że zdecydowanie wydaje się być spójna. Usłyszenie jej jako całości było piękną chwilą podczas masteringu. Myślę, że na trzyma się na tle poprzednich albumów… Siedmiu Wspaniałych. To zdecydowanie muzyka, która sprawi, że poczujesz, że wszystko jest możliwe”, mówi Serge o „The Alchemist’s Euphoria”. „To naprawdę ekscytujące, ponieważ, jak zawsze, ten zespół może zajść absolutnie wszędzie”.

W skład Kasabian wchodzą Serge Pizzorno, basista Chris Edwards, perkusista Ian Matthews i gitarzysta Tim Carter.