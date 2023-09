„Playing Robots Into Heaven” to następca „Friends That Break Your Heart” – najwyżej notowanego dotąd albumu Jamesa w Wielkiej Brytanii – i powrót do jego elektronicznych korzeni. To także ukłon w stronę jego ostatniego dzieła, serii eventów CMYK x Ronda INTL, które w ubiegłym roku wyprzedały się w ciągu kilku minut. Wśród gości Jamesa znaleźli się m.in. The Ragga Twns, Steve Lacy, Channel Tres i HAii. W tym roku swoje sety zaprezentowali Fauzia, Luxe, Airhead i Mr Assister, a także niespodziewani goście The Ragga Twins i Erick The Architect. Do Jamesa dołączył natomiast Lil Yachty.