Green Day prezentują swój nowy album “Saviors”, w tym singiel “The American Is Killling Me”, który ukazał się 24 października.

Nawiązując do “Father Of All…”, niezapomniane trio ponownie łączy siły z producentem Robem Cavallo (“Dookie”, “American Idiot”), oferując odę do punka i rock’n’rolla oraz świętując 20. rocznicę kultowego albumu “American Idiot”, który sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy.