Megagwiazda muzyki pop Ellie Goulding wydała nowy, niecierpliwie wyczekiwany piąty album „Higher Than Heaven”. Krążek zawiera single „By the End of the Night”, „Easy Lover”, „Let It Die” i „Like a Saviour”.

Artystka nawiązała współpracę z najważniejszymi twórcami muzyki pop, takimi jak Greg Kurstin (Maggie Rogers, Elton John, Sia), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) i Andrew Wells (Halsey, YUNGBLUD). „Higher Than Heaven” to pełen chwytliwych hitów krążek, w których centralne miejsce zajmuje charakterystyczny wokal Ellie. Produkcja autorstwa najważniejszych producentów pop łączy się z głębokim basem, syntezatorami i euforycznymi melodiami.

Ellie wyjaśnia: – Cieszę się, że nareszcie mogę podzielić się tym albumem ze światem. Kiedy go słucham, oczami wyobraźni widzę, jak unoszę się ponad ziemię i powoli opadam w dół, jednak nigdy nie spadając. Mam nadzieję, że każdy wyniesie z tej płyty coś pozytywnego – marzę, żeby ludzie słuchali jej i czuli, że chcą tańczyć oraz zakochiwać się w samych sobie i w sobie nawzajem.

W lutym Ellie dała dwa kameralne koncerty w kultowym londyńskim KOKO. Szczęśliwcy, którym udało się zdobyć bilety, mieli szansę usłyszeć jej największe hity oraz niepublikowane dotąd piosenki. Już wkrótce artystka uda się w trasę promującą najnowsze wydawnictwo. Ellie jest także jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.

Do tej pory Ellie Goulding wydała dziesięć platynowych singli, trzy albumy #1, zdobyła dwie nagrody BRIT, nominację do nagrody Grammy i nominację do Złotego Globu. Sprzedała ponad 27 milionów albumów i 218 milionów singli, a także zgromadziła 43 miliardy streamów na całym świecie. Łącznie na platformach społecznościowych obserwuje ją już ponad 50 milionów fanów. Zdobyła również Diamentową Nagrodę YouTube za 10 milionów subskrybentów na kanale i prawie 7 miliardów wyświetleń.