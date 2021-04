Światowa Gwiazda popu prezentuje wyczekiwany, siódmy album studyjny „Dancing With The Devil… The Art of Starting Over”. W klipie do tytułowego utworu artystka odtworzyła wydarzenia z nocy z 2018 roku, kiedy przedawkowała i niemal straciła życie.

Premierze albumu towarzyszy także dokuDemi zaprezentowała klip do tytułowego utworu z płyty, „Dancing With The Devil”. W teledysku oglądamy sceny z baru, karetki, szpitala – tym samym gwiazda odwzorowała swoje prawie tragiczne w skutkach przedawkowanie. Lovato tak zadbała o szczegóły, że w wideo ma tę samą kurtkę, fryzurę oraz makijaż co tamtej feralnej nocy. Za reżyserię obrazka odpowiada Michael D. Ratner.

W ramach promocji albumu Demi Lovato będzie gościem pierwszej odsłony TikTok Headstream – to nowa funkcja w aplikacji pozwalająca na interaktywne live’y z fanami. W poniedziałek 5 kwietnia pojawi się natomiast na TikTok LIVE stage, by premierowo przedstawić kilka utworów z nowego albumument YouTube Originals „Demi Lovato: Dancing With The Devil”. Zarówno na płycie, jak i w filmie, Demi Lovato opowiada o swoim przedawkowaniu w 2018, które niemal zakończyło się tragicznie. Artystka przedstawia także swoją drogę do uzdrowienia oraz jak wygląda jej życie dziś. Za produkcję tego niezwykle osobistego wydawnictwa odpowiadają Demi oraz jej menedżer Scooter Brown.