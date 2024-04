Wśród osiemnastu utworów znajdują się single pochodzącego z początków kariery i pierwszego albumu „Greetings from Asbury Park, NJ”, aż do wydanego w 2020 roku krążka „Letters To You”. Na fanów czekają ulubione kompozycje jak „Growin’ Up” i „Rosalita (Come Out Tonight)”, najważniejsze elementy występów Springsteena na żywo „Dancing In The Dark” i „The Rising”, aż po przeboje „Born To Run” oraz „Hungry Heart”. Wszystkie te utwory zebrane są na jednym wydawnictwie po raz pierwszy. Za zdjęcie okładkowe odpowiedzialny był Eric Meola, a powstało ono podczas sesji nagraniowych do albumu „Born To Run”.