W roku, który przeciwstawia się wszelkim oczekiwaniom, Bon Jovi prezentuje 15. album studyjny w karierze. Krążek „2020” jest już dostępny w sklepach oraz serwisach cyfrowych.

Dziennikarze „USA Today” określają album jako świetny, a Associated Press podkreśla głębię tekstów piosenek, które „dokumentują ból, stratę, strach oraz śmierć z powodu koronawirusa, masowych strzelanin i starć z policją”.

Pierwotnie album miał ukazać się 15 maja, a tytuł „2020” i tematyka piosenek nawiązywały do wyborów w Ameryce. Podobnie jak reszta, Jon znalazł się w zupełnie odmienionej rzeczywistości – najpierw przez koronawirusa, następnie śmierć George’a Floyda. Wiedział, że o „2020” trzeba dopisać nowe linijki tekstów. Tak powstały dwa nowe utwory na płytę: „American Reckoning” oraz „Do What You Can”, które opowiadają o tych wydarzeniach i razem sprawiają, że najnowsze dzieło Bon Jovi jest kompletne.

Znany ze swojej charytatywnej działalności, Jon spędził pierwsze tygodnie izolacji, pomagając wspólnie z żoną Dorotheą w ramach JBJ Soul Kitchen Community Restaurant w Red Bank w stanie New Jersey. Para otworzyła też bank żywności w East End na Long Island. „Żaden inny zespół nie okazał tyle empatii, nie wyraził tak dobrze uczucia niepewności i nie pocieszał w taki sposób, jak zrobili to rockmani z Jersey w pierwszych tygodniach pandemii” – podsumowuje „USA Today”.

W trakcie trwającej ponad trzy dekady kariery, od założenia w 1983, Bon Jovi uplasował się wśród rockowej monarchii i został wprowadzony zarówno do Rock & Roll Hall of Fame, jak również Songwriters Hall of Fame. Z ponad 130 milionami sprzedanych albumów na całym świecie i długą listą hitów, tysiącami koncertów w ponad 50 krajach dla ponad 35 milionów fanów oraz zarobkami z koncertów przekraczającymi miliard dolarów w ciągu ostatniej dekady, Bon Jovi jest jednym z najważniejszych rock nad rollowych zespołów.